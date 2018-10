Alzira celebra la XI retromovil

Connect on Linked in

El certamen celebra elsseus 20 anys amb una edició molt especial

El passat cap de setmana Alzira va rebre la XI exposició d’autèntiques joies sobre rodes. Durant tot el dia, els visitants van poder observar i tindre accés a cotxes mítics de la historia com si d’un viatge en el temps es tractara.

S’han pogut vore cotxes com el mític Seat 600, esportius com els Ferrari o els Porche passant per cotxes d’alta gama i de luxe com els Mercedes o els increíbles Rolls Royce.

A més, la companyia Mazo ha col·laborat portant camions.