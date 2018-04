Alzira classifica l’Hort de Redal com a zona verda i espera recuperar els 12’ 4 milions que es va pagar per l’expropiació dels terrenys

Print This Post

El tripartit aposta per una ciutat “més compacta” seguint les indicacions de la Conselleria

La regidora de planificació urbanística d’Alzira, Sara Garés, ha explicat quines són les principals novetats presentades pel tripartit i que contempla la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana.

Garés ha explicat que l’objectiu és fer una ciutat més compacta tal com recomana la conselleria.

S’elimina diferents PAI i és limita el creixement de sòl residencial; pel que fa a l’industrial aquest serà d’un milió tres cents mil metres quadrats.

Altra de les novetats passa regularitzar urbanísticament parlant les vivendes disseminades.

I entre les principals novetats que inclou el tripartit en aquesta revisió està la reversió a zona verda de l’Hort de Redal, actualment catalogada com a zona no urbanitzable, concretament d’ús agrícola. Amb aquesta gestió, l’Ajuntament espera recuperar els quasi 12 milions i mig d’euros que va pagar per l’expropiació dels terrenys en el seu moment.

Amb la incorporació dels 178.755 metres quadrats d’aquesta àrea, que va des del pont de la variant fins al pont de Xàtiva, Alzira incrementarà notablement les zones verdes en la seua planificació urbanística.

Actualment l’exigència de zona verda estructural és de 10 metres quadrats per habitant, un fet que ja compleix la ciutat, segons la regidora de gestió urbanística, Sara Garés.