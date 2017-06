Alzira clausura la sisena edició del Projecte RIU

Alzira, 29 de juny de 2017.- El Projecte RIU (Replica, Innova, Une) ha clausurat hui la seua sisena edició en la localitat d’Alzira, consolidant-se així com programa pioner que capacita a la població de barris en situació de vulnerabilitat a combatre desigualtats socials i promoure la salut i l’accés adequat als serveis sanitaris.

Este projecte, basat en una metodologia d’investigació participativa, se centra a formar agents de salut de base comunitària per a la Promoció de la salut en barris com l’Alquerieta d’Alzira.

RIU és un exemple de la col·laboració entre diferents entitats, projecte impulsat pel Ajuntament d’Alzira (a través del Centre de Participació Ciutadana), el Centre de Salut Pública d’Alzira (pertanyent a la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) i l’Àrea de Desigualtats en Salut de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), amb la col·laboració d’assistència sanitària del Departament de Salut de la Ribera.

En esta edició, 12 veïns i veïnes d’Alzira de distintes cultures (població espanyola, espanyola d’ètnia gitano i magribí) s’han format i actuat com a agents de salut durant els mesos d’octubre de 2016 a juny de 2017 en les instal·lacions i el personal tècnic del Centre de Participació Ciutadana ubicat a l’Alquerieta.

“Enguany s’ha aconseguit treballar de manera col·laborativa amb 56 professionals de distintes àrees i agents socials posant el focus en els determinants socials de la salut i l’equitat”, assenyala Dory Aviñó, investigadora de l’Àrea de Desigualtats en Salut de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

S’han generat espais de treball conjunt en què han participat professionals dels serveis, representants del teixit associatiu i veïns i veïnes del barri per al disseny i l’execució d’accions per a la millora de l’Alquerieta (coproducció), com per exemple el Dia del Poble Gitano i el diagnòstic participatiu i propostes d’acció de la Taula Comunitària (l’Alquerieta Participa) . RIU construïx xarxes i ponts entre persones entorn de la salut que es traduïx en un augment del capital social. És una oportunitat per a desconstruir prejuís i estereotips”, assenyala Dory Aviño, coordinadora del projecte.

Estes persones agents de salut faciliten que la informació i orientació en temes de salut arribe a la població “més allunyada” del sistema sanitari reduint, quan és possible, les barreres d’accés que existixen tant en la població com en les institucions que presten els servicis.

Les persones agents de salut realitzen diferents accions com a converses entre veïnes i veïns, accions d’acompanyament, sessions educatives grupals, o accions de sensibilització comunitària dirigides a grans grups.

En la 6a edició de RIU Alzira els agents de salut han realitzat 699 conversacions en què han oferit informació i consell o derivació als serveis de salut i programes preventius a més de 700 persones (el 25 % de les quals eren homes), en temes com a salut sexual i reproductiva, salut matern- infantil, prevenció del càncer i accés als servicis sanitaris i programes preventius.

Quant a les accions grupals, s’han realitzat un total de 12 tallers en espanyol, àrab i francés i accions, arribant a 161 persones, i accions comunitàries dirigides a grans grups en el Dia Mundial de la Sida.

Este projecte està sent un referent per a altres comunitats autònomes en matèria de salut comunitària i Promoció de la salut. Per exemple, va ser presentat al maig a Bilbao, en unes jornades organitzades per la Universitat del País Basc.

Al finalitzar l’acte han comentat la seua experiència tres agents. A continuació, l’alcalde, Diego Gómez, i el director del Centre de Salut Pública d’Alzira, Pepe Anyó han dit unes paraules reconeguent la tasca realitzada i, a continuació, han repartit els diplomes acreditatius com a agents de salut a les persones participants.