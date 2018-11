Alzira comença l’elaboració de la Carta d’Alzira per als Drets Socials

Connect on Linked in

El pròxim dimarts, 4 de desembre, s’inicia el procés participatiu per a l’elaboració de la Carta d’Alzira per als Drets Socials amb una primera sessió convocada a les 17 hores en la segona planta de l’edifici de benestar social i serveis socials del carrer Rambla. Servirà per a constituir un grup de treball que impulse el contingut d’esta Carta Local de Drets Socials amb la idea de recuperar espais de reivindicació i de sensibilització amb el propòsit de posar la centralitat i les prioritats en les persones i la pràctica efectiva dels seus drets.

“Som conscients dels profunds canvis i transformacions que afecten la nostra societat i la posició de proximitat que té el municipalisme i la seua possibilitat d’incidir sobre les persones, els col·lectius locals i el territori, i esta situació ens motiva per a adoptar estes noves iniciatives” assegura la regidora de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, Marina Mir.

La intenció és treballar per a construir un nou civisme que ajude a preservar la diversitat, el pluralisme i l’heterogeneïtat de la nostra ciutat i les seues gents perquè diferents aspectes han suposat la desaparició o debilitament dels referents socials i comunitaris de l’activitat humana i personal i, a més, es pot preveure un escenari de major fragmentació i tensió social, posant-se en risc aspectes essencials de l’Estat de Benestar i el reconeixement dels seus drets.

Per tot això, des de la Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat s’impulsa esta acció amb la intenció d’afrontar nous fenòmens com la pobresa, l’exclusió social i la desigualtat, l’envelliment i els problemes derivats d’una societat més dependent, l’impacte ecològic i les noves energies, la sobirania alimentària, la mobilitat urbana, el paper de l’espai públic, el consum responsable, el benestar infantil i el de les seues famílies, el respecte per la diversitat d’opcions vitals, etc.