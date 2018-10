Alzira comença un nou any faller amb la proclamació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Inés Brides i Mercedes Boigues proclamades Falleres Majors 2019

Mercedes Boigues i Inés Brines, han sigut proclamades oficialment Falleres Majors d’Alzira per a l’exercici faller de l’any 2019. A l’acte Mercedes i Inés Brines agafaven el relleu de les falleres majors d’Alzira 2018, Lourdes Burgos i Aitana Carbó que es despedien amb un difícil adéu.

Mercedes i Inés, emocionades per la seua proclamació oficial com a Falleres Majors d’Alzira 2019, mostraren als presents la seua felicitat per veure iniciat el seu regnat i convidaren a tots els fallers a gaudir de la festa fallera.

A més, mostraren que esperen un any magnífic acompanyades de les seues respectives Corts d’Honor.

La proclamació ha estat plena d’emocions trobades i una barreja de sentiments entre les falleres majors que entren al seu regnat i les que el deixen.

A l’acte han acudit diverses autoritats que han gaudit d’un dia important per als fallers i falleres on la d’ona forma peça clau, com així ho ha explicat Diego Gómez, alcalde de la ciutat d’Alzira.

La proclamació deixava així, la porta oberta a un nou any faller.