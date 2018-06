Alzira començarà el tractament contra el mosquit tigre el proper dimarts

Connect on Linked in

Alzira, 7 de juny de 2018.- La propera setmana s’enceta el tractament preventiu contra el mosquit tigre al terme municipal d’Alzira.

L’empresa LOKÍMICA S.A, licitadora encarregada de subministrar el tractament ja s’ha posat en contacte amb el Departament de Sanitat de L’Ajuntament d’Alzira per tal d’informar del calendari que portaran a terme dins d’esta acció preventiva i es posaran a l’abast de la ciutadania per a resoldre qualsevol incidència que es puga produir.

Els dies 12, 13, 14 i 15 de juny es posarà en marxa una nova fase del tractament dins de la campanya gestionada pel Consorci de la Ribera, a la qual l’Ajuntament ja s’ha sumat en altres ocasions.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez i García, ha manifestat l’interés de l’Ajuntament de mantindre l’adhesió a les actuacions supramunicipals. “El control del mosquit tigre de manera conjunta és molt més recomanable per a obtindre resultats òptims i ser més efectius”.

El treball per tal de combatre este tipus de plagues, es planifica al llarg de tot l’any però cal ser més incisius amb les primeres pujades de temperatura. Amb les últimes pluges pot augmentar la presència del mosquit tigre. L’insecte cria en xicotetes acumulacions d’aigua, per això cal evitar-les als patis, balcons i jardins.

Estos insectes generen seriosos problemes en la nostra ciutat, tant per les seues doloroses picadures com per les malalties que poden transmetre. En este context és totalment necessari prendre mesures conjuntes per a controlar les seues poblacions i minimitzar els seus efectes.

Consells per a previndre la proliferació

El Departament de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira, seguint les recomanacions del Centre de Salut Pública, ha traslladat a la ciutadania una sèrie de mesures per tal d’evitar la proliferació de mosquits tigre en la llar, especialment, en aigües estancades o en llocs humits.

És recomanable la col·laboració ciutadana perquè no augmente la població del mosquit tigre en el terme municipal, per això cal seguir les mesures preventives següents:

• Elimina recipients d’aigua per a plantes, abeuradors, qualsevol artefacte que puga contindre aigua de xicoteta, mitjana o grans mides, ja siguen taps, plats, poals o bidons.

• Evita els regs excessius en jardins particulars, atés que l’aigua que s’acumula en la gespa, gram o qualsevol altra espècie vegetal i que nosaltres no veiem, pot ser un lloc ideal per al depòsit i desenvolupament dels ous.

• Evita mantindre piscines, basses de reg, etc, amb aigua no tractada durant períodes llargs de temps, perquè afavorix la facilitat de cria per a esta espècie.

• Consulta informació específica al web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, www.mosquitigre.san.gva.es.