Alzira commemora el Dia Internacional del Poble Gitano divendres 13 d’abril

Connect on Linked in

Alzira, 10 d’abril de 2018.– La II edició de la Commemoració del Poble Gitano a Alzira tindrà lloc el divendres 13 d’abril amb diferents activitats organitzades amb la finalitat de recordar la seua història, valorar les seues aportacions a la construcció de la societat i garantir els seus drets com a ciutadanes i ciutadans.

Les activitats han estat organitzades per una comissió formada per personal tècnic de l’equip de l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social del CPC, personal tècnic del projecte RIU del Centre de Salut Pública d’Alzira i FISABIO i la ciutadania tant gitana com d’altres cultures vinculada al projecte.

Programa d’activitats

12 h. Acte institucional a l’Ajuntament d’Alzira.

 Lectura del manifest al saló d’actes per part de representant de l’Ajuntament i una persona gitana

 Col•locació de la bandera del poble gitano al hall d’Alcaldia de l’Ajuntament

 Cerimònia en record de les víctimes gitanes de l’holocaust nazi al riu Xúquer (passeig des de l’ajuntament fins el riu amb la coordinació del departament de la policia local i de medi ambient. Dipositar flors en el riu en record de les víctimes per part de les dones gitanes).

16.30 h. Casa de la Cultura d’Alzira.

 Auditori. Recepció institucional per part de representants de l’Ajuntament d’Alzira, Centre de Salut Pública d’Alzira i FISABIO.

 Taula redona per part de dos personalitats reconegudes dins de la població gitana d’àmbit nacional, amb dos presentacions sobre:

 Dona

 Participació i associacionisme

 Vi d’honor



Les activitats previstes van dirigides a la població en general i, en especial, al poble gitano.

Els objectius amb la commemoració d’este dia són:

– Analitzar la situació del poble gitano en relació al gènere i la participació com alguns dels determinants socials de la salut

– Visibilitzar i posar en valor el paper de la dona en la comunitat gitana en les àrees assenyalades

– Donar a conéixer les experiències de persones gitanes referents en les àrees de gènere i associacionisme.

– Generar espais de trobada entre persones gitanes i de la resta de cultures que servisquen per a deconstruir els prejudicis i estereotips existents en l’actualitat

– Explorar possibles accions encaminades a la millora de la salut i condicions de vida del poble gitano.

Dia del Poble Gitano

L’any 2012 es va aprobar, pel Consell de Ministres, l’Estratègia Nacional per a la Inclusió Social de la Població Gitana a Espanya 2012-2020.

En el cas de la Comunitat Valenciana, amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano, el 8 d’abril de 2016, el Consell aprovà una declaració institucional en la qual es comprometia a assumir la responsabilitat de promoure mesures que reduïren la desigualtat que afecta les persones gitanes i la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives va posar en marxa la campanya “La veu gitana”.

La segona fase de l’Estratègia Valenciana per la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano 2018-2023 és un pla de treball obert i viu en el qual l’Ajuntament d’Alzira, mitjançant l’equip de professionals del Centre de Participació Ciutadana de l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social, ha participat amb l’aportació de propostes al document que recull les ferramentes en les quals es pretén millorar la vida de la població gitana valenciana per a equiparar-la al conjunt de la ciutadania valenciana.

L’Estratègia va ser aprovada per unanimitat d’una Comissió Mixta el passat 3 d’abril, comissió de seguiment formada per administracions públiques valencianes i per la societat civil per a vetlar per la implantació, seguiment i avaluació de la pròpia estratègia.