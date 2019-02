Alzira continua millorant els carrers de la ciutat amb el pla d’accessibilitat

Facilitar l’accessibilitat en els carrers de la ciutat, millora enormement el transitar dels vianants. Sens dubte este és un dels objectius que està acomplint-se des de la Regidoria de Gestió Urbanística posat en marxa a l’any 2016 dins del pla d’accessibilitat al medi urbanístic, vies i espais públics.

Les últimes actuacions de millora es realitzen al carrer Dr. Fleming, amb l’encreuament del carrer Carlet, portant-se a terme obres de rebaix de voreres als encreuaments i afavorir així l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

Fernando Pascual, regidor de l’àrea responsable, ha manifestat al respecte: “Estes obres tenen com a propòsit facilitar els desplaçaments als ciutadans i ciutadanes, pels carrers de la nostra ciutat, com a vianants però sobretot fer més còmoda la vida a les persones amb mobilitat reduïda, tant de caràcter físic com visual, per la qual cosa estem introduint diferents elements tàctils en estes zones, per tal d’entendre millor l’entorn. Cal recordar que Alzira té més de 600 ciutadans/es amb dificultats per a desplaçar-se, i continuarem treballant per aconseguir una ciutat accessible, còmoda i actual, eliminant obstacles i obrint espais, perquè davant de tot estan les persones”.

Dins de les diferents actuacions que es porten a terme dins d’este pla d’accessibilitat a la ciutat d’Alzira, s’inclou la millora i rebaix de voreres i encreuaments de carrers, zones i passos de vianants o reparació de paviment.