Alzira correrà contra el càncer el proper 20 d’octubre

Presentació de la VII Cursa Popular ‘La Ribera contra el Càncer’

L’objectiu d’esta Carrera, iniciativa de l’associació Dones Afectades de Càncer de Mama d’Alzira (DACMA) és conscienciar la població sobre la malaltia i la importància de mantenir hàbits de vida saludable

Alzira (27.09.18). L’Hospital Universitari de la Ribera ha acollit, este matí, la presentació de la setena edició de la Cursa Popular ‘La Ribera contra el Càncer’, que tindrà lloc a Alzira el proper 20 d’octubre. Esta Carrera se celebra en el marc del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que es commemora cada 19 d’octubre.

L’acte de presentació d’esta setena edició ha comptat amb la participació de representants de les principals entitats implicades en l’organització de l’activitat lúdic-esportiva. Així, han estat presents la presidenta de l’associació Dones Afectades de Càncer de Mama d’Alzira (DACMA), Mariví Ferragut, entitat impulsora de la Carrera; l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez; la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Isabel González; el cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital d’Alzira, José Miguel Cuevas, i el president del Club d’Atletisme La Rabosa, Facundo Botija.

L’objectiu d’esta VII Cursa Popular és el de conscienciar la població en general de l’impacte que el càncer té en qui el pateix i al seu entorn més proper. A més, esta iniciativa pretén sensibilitzar sobre la importància d’adquirir i mantenir hàbits de vida saludables, com la pràctica d’exercici físic, per prevenir determinats tumors.

Durant la presentació de la Carrera, Mariví Ferragut ha afirmat que “com sempre, el recorregut és accessible a qualsevol persona independentment de la seua edat i condició física. D’esta manera, volem fomentar la participació de tota la població, per tal que la iniciativa, que en edicions anteriors ha concitat l’assistència d’uns 2.500 corredors, segueix sent un èxit també enguany”.

Cal destacar, en este sentit, que els fons recaptats amb la venda de dorsals es destinaran a la lluita contra el Càncer a la comarca i a cobrir les despeses generades per la mateixa Carrera.

Per la seua banda, el president del Club d’Atletisme La Rabosa, Facundo Botija, ha destacat la “emotivitat” d’esta prova, “que, per les edicions que porta celebrades i pel nombre de persones que reuneix, s’ha consolidat ja com una cita fixa a la Ribera i demostra que la pràctica d’esport està a l’abast de tothom”.

En este sentit, la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Isabel González, ha recordat que “la pràctica d’estils de vida saludable pot reduir, fins a en un 40%, les possibilitats de tenir un càncer”.

Així, González ha assenyalat que “des de les institucions sanitàries ja no només ens podem conformar amb curar el pacient, sinó que hem de treballar en involucrar-lo activament en la cura de la seua salut i a això contribueix el nostre suport a iniciatives com esta Cursa Popular; només amb el concurs de tots podem guanyar-li la batalla a la malaltia “.

Millores per al pacient oncològic

Així mateix, la Gerent de l’Hospital d’Alzira, que ha defensat “la importància de la figura del pacient per a la Sanitat”, ha anunciat que, la direcció del centre, en col·laboració amb el Servei d’Oncologia, “està elaborant un pla funcional amb el objectiu de canviar la ubicació de l’Hospital de Dia del centre hospitalari, actualment situat al soterrani del centre, i millorar l’assistència sanitària que es presta al pacient oncològic de la Ribera, alleujant l’ansietat i incertesa que moltes vegades senten mentre estan rebent el seu tractament de quimioteràpia”.

En este sentit, el cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital d’Alzira, José Miguel Cuevas, s’ha congratulat per les últimes millores introduïdes en el Servei d’Oncologia “que ja compta amb un equip de 6 metges oncòlegs, una cosa que es feia molt necessari “.

Per la seua banda, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha fet una crida a què “Alzira es vista de rosa el proper 20 d’octubre, en la que és ja la cursa solidària més important de la ciutat”. En este sentit, ha destacat “la feina que les dones de l’associació DACMA realitzen per dur a terme iniciatives com esta Cursa i que encarna la reivindicació de la igualtat efectiva en la societat”.

Les persones interessades, poden adquirir ja el seu dorsal, pel preu simbòlic de 4 euros, a l’associació DACMA, al Club d’Atletisme La Rabosa, al Departament d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira i al Departament de Comunicació de l’Hospital Universitari de la Ribera, així com a la Piscina Coberta Municipal i en la Farmàcia J: l. Aparici d’Alzira. Junt al dorsal, es lliurarà a cada participant també una panyoleta (fins a fi d’existències).