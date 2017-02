Alzira demana a Conselleria la retirada del fibrociment dels centres educatius

Millorar les instal·lacions educatives és una de les prioritats de l’Ajuntament d’Alzira, motiu pel qual el regidor d’Educació, Pepe Grau, junt al de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, s’han reunit amb Jesús García, subdirector general d’Infraestructures de la Conselleria d’Educació, per tal de traslladar-li la necessitat de realitzar una sèrie d’actuacions en diversos centres de la nostra ciutat.

Els regidors han demanat l’ajuda de la Conselleria per tal retirar el fibrociment dels pavellons poliesportius dels col·legis Ausiàs March i Lluís Vives, amb qui el subdirector s’ha compromés a tindre-ho en compte.

Pel que fa al fibrociment existent en l’actual Centre Públic d’Educació de Persones Adultes Enric Valor, s’ha demanat el permís pertinent a la Conselleria per tal que siga el mateix Ajuntament el que, seguint tots els protocols de seguretat, es faça càrrec de retirar-lo.

Un altra petició ha sigut el condicionament dels instituts Rei en Jaume i Josep Maria Parra, sobre els quals el subdirector s’ha remés als projectes redactats per l’empresa CIEGSA i que actualment no estan en la cartera de pròximes inversions per part de la Conselleria.

Davant esta circumstància, els regidors d’Educació i Gestió Urbanística han sol·licitat la realització d’una obra menor, com és la retirada i adequació de diverses finestres del Jaume. És ara la Conselleria la que deu vore fins on pot aplegar per tal de realitzar este tipus d’intervenció en un dels centres educatius més obsolets de la ciutat d’Alzira.

Alzira, 7 de febrer de 2017