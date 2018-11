Alzira dóna 30 noves ajudes Emprén a emprenedors/es

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència municipal IDEA, ha atorgat 30 noves ajudes Emprén abans de finalitzar 2018, amb una inversió d’16.500 euros.

Segons ha explicat Ivan Martínez, regidor de l’àrea: “les ajudes Emprén que dóna l’Ajuntament d’Alzira estan destinades a aquelles persones que vénen de l’atur i s’han constituït com a autònoms/es, com una empenta a aquelles empreses, negocis, etc., que estan començant. L’ajuda que oferim des d’IDEA equival al 50% de la quota mitjana d’autònom anual i s’atorga per mitjà de la targeta Alzira, que beneficia als comerços i pimes adherides de la nostra ciutat. En 2018 s’han atorgat 53 noves ajudes Emprén, un 30% més que en 2017, i són ja prop de 200 autònoms/es des del 2015 que s’han beneficiat del programa Emprén”.

Cal dir que des de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus s’han posat en marxa tot un itinerari de suport i formació a noves iniciatives d’emprenedors/es i pimes de la nostra ciutat des del punt d’Atenció a Empreses d’IDEA: des de les ajudes Emprén, a poder realitzar un Pla de Viabilitat, formació en màrqueting digital en el programa “12 mesos 12 empreses”, capacitació i jornades de formació empresarial, premis ‘Coworking o Crea una Idea en el mercat de la Vila’ per a tindre un espai on dur a terme el negoci, crèdits blanets amb conveni amb Caixa Popular o Banca Mare Nostrum, etc. En el 2018, 67 nous autònoms i empreses es van beneficiar d’aquestes accions que duem a terme per part de l’Ajuntament.