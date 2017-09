Alzira dona suport als sindicats en defensa del sistema públic de pensions

Alzira 27 de setembre del 2017.- L’Ajuntament d’Alzira aprova, per unanimitat, donar suport a les organitzacions sindicals CCOO i UGT en defensa d’un sistema públic de pensions que ha sigut i ha de seguir sent garant de cohesió i de protecció social.

Des de l’Ajuntament d’Alzira denunciem que s’intenta culpar als ciutadans de l’escassetat de recursos, per ser molt majors o tindre pocs fills. Aquestes tesis estan basades en la voluntat de mantindre les equivocades polítiques d’austeritat a ultrança, concorrent amb les que amb clars interessos mercantils, presenten les pensions públiques com a inviables, al mateix temps que ofereixen com a alternatives sistemes privats de pensions, obviant que no són de cap manera, capaces de protegir millor a la població pensionista.

L’Ajuntament d’Alzira, com a institució, insta a la resta d’institucions a garantir el sistema públic de pensions com a eina fonamental per a mantindre i reforçar la cohesió social i per això es suma a les reivindicacions de les Organitzacions Sindicals donant suport a les marxes promogudes en defensa d’un sistema públic de pensions i el respecte els drets construïts al llarg de la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució de la riquesa.