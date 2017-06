Alzira envia a altres 8 voluntaris europeus a través d’IDEA

Alzira, 27 de juny de 2017. – IDEA ha aconseguit una subvenció del SEPIE (Servei Espanyol Per a la Internacionalització de l’Educació) per a la realització de pràctiques formatives en l’estranger dirigit a alumnes dels cursos d’IDEA de Formació Professional per a l’Ocupació 2016-2017.

Aquest projecte, dins del Programa Erasmus+, va dirigit a 6 persones desocupades què hagen obtingut un certificat de professionalitat. L’objectiu del projecte consisteix a adquirir coneixements, habilitats i actituds per millorar el seu desenvolupament personal i l’empleabilitat durant un any en Malta, Regne Unit i Itàlia.

Per altra banda, dins del Programa Erasmus+, s’ha aprovat el Projecte Europeu «Risk Assesment and Risk Management in Youth Project» organitzat per la Hacettepe University d’Ankara (Turquia) sobre com gestionar els riscos en els projectes de joventut. Aquest programa està dirigit a 2 participants del 22 al 29 de juliol de 2017 amb les despeses d’allotjament i manutenció sufragats pel projecte.