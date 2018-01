Alzira estarà present en la Fira Internacional de Turisme (FITUR)

Print This Post

Alzira promociona en FITUR les Falles, la Tamborada de Setmana Santa, els concerts de Sant Bernat, la reganyà i la Biosfira

Cada mes de gener Madrid acull la Fira Internacional de Turisme (FITUR), on un any més Alzira estarà present, baix el paraigües de la marca de la Diputació de València (València Turisme).

Enguany tornen a tindre rellevància les dos festes declarades d’Interés Turístic Nacional a la nostra ciutat, Falles i Setmana Santa. Dimecres i dijous estaran presents a FITUR les falleres majors d’Alzira, Lourdes Burgos i Aitana Carbó, acompanyades pel president de la Junta Local Fallera, Jaume Bohigues.

El torn de la Setmana Santa serà divendres, amb la presència dels clavaris majors, Enrique Baeza i Estefanía Sifre, que estaran acompanyats pel president de la Junta de Germandats i Confraries, Vicent Fàbregues.

Dissabte tindrà lloc a la plaça central de l’estand de la Comunitat Valenciana l’exhibició del tradicional toc de tambor de la “Tamborada de la Setmana Santa d’Alzira”, candidata a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

També el dissabte 20 de gener el Grup de Danses de la nostra ciutat viatjarà fins a Madrid per tal de realitzar una exhibició.

En està edició l’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Turisme, estrena fullet de promoció de les Falles d’Alzira en tres idiomes: valencià, castellà i anglés. També es projectarà el vídeo confeccionat per una productora audiovisual de la nostra ciutat en el qual es mostra tota l’essència de la festa de les Falles.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes, Turisme i Patrimoni Cultural, estarà present a FITUR per tal de seguir el contacte iniciat l’edició anterior amb els diferents professionals del sector turístic. Gràcies a les reunions de l’any passat, tant les festes com el patrimoni cultural es divulgaran en publicacions com Trovalia o la Guia de Turisme de la Comunitat Valenciana.