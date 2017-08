Alzira exposarà noves peces del patrimoni de la Diputació amb l’arribada de ‘Memòria de la Modernitat’

•Entre les novetats, destaca l’obra ‘El Tribunal de les Aigües’, de Bernardo Ferrándiz Badenes, llenç que fa a l’espectador testimoni de la vida de la institució de justícia existent més antiga d’Europa

27/agosto/2017. Moltes persones hauran somiat en més d’una ocasió poder observar per un forat i contemplar què hi ha a l’altre costat. Si s’imagina un moment històric concret o una escena quotidiana del passat la idea cobra si cap major atractiu. Apreciar un quadre pot convertir-se en una experiència molt similar, traslladant a l’espectador a una altra època, sent testimoni d’aquest moment.

És l’emoció que el visitant podrà sentir en posar-se davant de ‘El Tribunal de les Aigües’, una peça del pintor valencià Bernardo Ferrándiz Badenes, una de les seues obres més conegudes. L’oli, d’unes dimensions de 200 x 300 cm, forma part de la col•lecció de la Diputació de València i podrà gaudir-se en l’exposició ‘Memòria de la Modernitat’ al seu pas per la ciutat d’Alzira, on arribarà aquesta tardor.

El llenç representa una escena costumista de la més antiga institució de justícia existent a Europa, en la qual es reunien les comunitats de regants per a discutir sobre diferents assumptes, especialment relacionats amb la distribució de l’aigua. El quadre descriu un dels moments de negociació, amb personatges vestits amb la indumentària tradicional valenciana de l’època.

Bernardo Ferrándiz Badenes es va formar en l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València i en la de San Fernando de Madrid, per a traslladar-se posteriorment a París per a ampliar la seua formació en l’Escola Imperial. L’obra del pintor va contribuir a renovar la pintura valenciana i va influir en les futures generacions d’artistes llevantins, com Francisco Domingo Marqués, Emilio Sala i Joaquín Sorolla.

El quadre s’exposarà a Alzira a partir d’octubre amb l’arribada a la capital de la Ribera Alta de la mostra ‘Memòria de la Modernitat’, en la qual es poden contemplar desenes de tresors artístics de la Diputació de València. Una exposició itinerant que en aquests moments es pot visitar a Requena i que a més es podrà veure a Gandia, Ontinyent, Torrent i Sagunt en els pròxims dos anys.