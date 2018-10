Alzira gestiona en treball i formació un milió d’euros més que en el 2017

Connect on Linked in

La regidoria de Desenvolupament Econòmic Treball i Projectes Europeus gestiona, a través de l’agència municipal IDEA de l’Ajuntament d’Alzira, més recursos que en tot el 2017, a falta de tres mesos d’acabar l’any. El total de recursos que han aconseguit ser subvencionats per altres administracions (Generalitat Valenciana, Govern central, Diputació, Projectes Europeus, etc.) sumen a data 1 d’octubre 3.050.000 euros, mentre que en les mateixes dates del 2017 n’eren 2.070.000.

Segons ha valorat Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: “a hores d’ara l’Ajuntament d’Alzira ha incrementat en programes d’ocupació, de formació i projectes europeus quasi un milió d’euros més, que ha suposat la contractació de 90 persones aturades més en distints plans o altres 30 voluntaris i mobilitats europees per a realitzar les pràctiques i contractes a la Unió Europea. Si el 2017 va ser l’any que més diners ha invertit mai l’ajuntament en programes de treball i formació, en el 2018 s’ha tornat a superar eixa xifra. Un dels principals objectius de quan entràrem a l’equip de govern era destinar els majors recursos possibles per a destinar-los a treball i formació, un dels principals problemes que té la ciutadania alzirenya, i valorem l’esforç realitzat per tot el personal d’IDEA per fer-ho possible”.

Els principals augments han estat relacionats en els tallers d’ocupació, que en el 2017 en foren quatre i enguany se n’han aconseguit sis, emprant a 30 aturades i aturats i el personal docent i auxiliar, amb contractes d’un any de durada; 45 alumnes becats en el “Viatge a l’Empleabilitat” per a especialitzar-se en l’Escola de Cuina, electromecànica o logística i transport; s’han incrementat notablement els projectes europeus que, de 200.000 euros en el 2017, s’ha passat a més de 450.000 euros en el que duem d’any; i també més contractes dels plans d’ocupació juvenil i del pla destinat a persones majors de 45 anys (amb 70.000 euros de Diputació)