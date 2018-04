Print This Post

Una campanya de la Generalitat Valenciana enfocada a la prevenció d’incendis en la interfície agrícola-forestal.

Alzira ha acollit la presentació de la campanya ‘STOP AL FOC’. Una iniciativa de la Generalitat Valenciana, enfocada a la prevenció d’incendis en la interfície agrícola-forestal.

I és que, segons dades del Sistema Integrat de Gestió d’Incendis Forestals de la Generalitat, en el període 2007-2016, el 72% dels incendis forestals foren causats per alguna causa considerada com a negligència, sent una de les més rellevants, la crema agrícola.

Tot amb l’objectiu d’informar i conscienciar de la necessitat de previndre els incendis forestals que tenen el seu origen en la utilització del foc com a eina tradicional de gestió agrària.

Per això, aquestes jornades, pretenen propiciar oportunitats d’encontre i discussió, per tal d’afavorir el diàleg entre els actors del sector agrari i forestal, de forma que conjuntament siguen capaços de dissenyar escenaris de futur que contemplen alternatives consensuades a la crema de restes agrícoles.

La Generalitat, per tal d’aplegar a la major quantitat de persones possibles, realitzarà aquest tipus de sessions informatives i participatives en les tres províncies de la Comunitat Valenciana.