Alzira ha presentat el seu programa per a FITUR 2018

Entre altres, presentarà les Falles, la Tamborada de Setmana Santa i la Biosfira com a productes turístics

Alzira participa un any més en FITUR, la Fira Internacional de Turisme, que s’acull a Madrid del 17 al 21 de gener.

Baix el paraigües de la Diputació de València, Alzira presentarà diverses festes declarades d’Interés Turístic Nacional com les

A més a més, l’Ajuntament d’Alzira continuarà amb les seues campanyes de promoció tant de la Reganyà, producte típic de la ciutat, com de la Biosfira, com un referent de productes sostenibles.

Per altra banda, la regidora ha comentat que, pel que fa a les exhibicions, hi haurà un toc de tambor de la Tamborada de la Setmana Santa d’Alzira, candidata a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Així com una exhibició per part del Grup de Danses d’Alzira i un showcooking.

A més, enguany l’Ajuntament comptarà amb un traductor per tal d’expressar a la perfecció els diferents productes turístics.

Una de les novetats d’Alzira a FITUR és l’avanç de la programació de les pròximes festes de Sant Bernat del mes de juliol.

Un catàleg d’artistes adaptat als diferents gustos musicals.

En definitiva, un gran ventall d'atractius turístics que l'Ajuntament d'Alzira exposarà a Madrid