Alzira inaugurà este divendres a la plaça Major el monument dedicat als fallers

Del 7 al 9 de setembre Alzira celebra el Mig Any Faller 2018, organitzat per la Regidoria de Festes i amb la col·laboració de la Junta Local Fallera i la Federació de Falles de Secció Especial (FEFASE).

El divendres 7 de setembre, a les 20 hores, s’inaugurarà a la plaça Major el monument als fallers, obra de l’escultor riberenc Jaume Espí. Alzira és una ciutat on la festa fallera es viu amb una intensitat elevada i on participa tota la ciutat, tant si s’és membre d’una comissió fallera com si no. “Totes i tots eixim al carrer i vibrem amb la mascletà i el passacarrer o, simplement, admirem l’art efímer dels monuments, obres mestres dels artistes fallers i essència de la festa”, manifesta Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes.

Des de finals de 2016, les Falles són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat; eixe és el motiu pel qual la nostra ciutat deu comptar amb un monument que testifique que els 365 dies de l’any som una ciutat on les Falles es viuen d’una manera intensa.

A partir del 7 de setembre quedarà patent, per a tots aquells que visiten el monument als fallers, que a Alzira, les Falles, més que una festa, són una manera d’entendre el dia a dia per a moltes i molts.

Tots els actes del Mig Any estan pensats per a la participació de totes i tots, no és necessari ser integrant d’una comissió fallera per tal de gaudir de qualsevol activitat del programa del Mig Any Faller.