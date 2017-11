Alzira inaugura les jornades de formació en indicadors socials

Alzira, 9 de novembre del 2017. Ahir es celebrava a l’Ajuntament d’Alzira la primera de les jornades formatives en indicadors de Serveis Socials al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira.

A l’acte inaugural van assistir el representant de la Delegació del Consell per al Model Social Valencià, el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, l’alcalde, Diego Gómez, i la regidora de Benestar Social, Marina Mir.

Des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’ha posat en marxa esta investigació redefinir el model de Serveis Socials, segons la declaració interinstiucional de col•laboració per a l’estudi d’accions en matèria de politiques socials en la mancomunitat de la Ribera Alta agrupant organismes institucions i professionals per tal de configurar un nou sistema amb la major participació possible. S’aposta per la participació activa dels treballadors del sector, que són coneixedors reals de les diferents realitats quotidianes que es desenvolupen en el servei.

Les jornades són fruit del treball del laboratori social de la Ribera Alta en el seu projecte d’Investigació del Sistema de Informació Multiterritorial de la Ribera Alta que porten a terme els investigadors de la Universitat de València Marc Aparisi, Encarna Canet i Lucía Martínez amb la col•laboració dels departaments de Serveis Socials de la Mancomunitat de la Ribera Alta, la Diputació de València i l’Ajuntament d’Alzira

Vora un centenar d’assistents han acudit a la conferència d’Ángel Parreño, expert en indicadors municipals de serveis socials i al taller conduït per Marc Aparisi.