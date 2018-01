Alzira incrementa places d’aparcament i la seguretat als barris d’Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 22 de gener 2018.- Des de la Regidoria de Seguretat es continua treballant per donar un millor servei a la ciutadania dels diferents barris d’Alzira. Les últimes actuacions es realitzaren la setmana passada i han consistit en:

Duplicació de les places d’aparcament al carrer Benimodo. De 6 places en cordó, passen a haver-n’hi 12 en bateria donat que l’amplària del vial permet esta actuació.

S’ha pintat un nou pas de vianants a l’encreuament dels carrers Pare Castells i Jaume d’Olid per tal de millorar la visibilitat i, per tant, la seguretat per a conductors i vianants. Amb esta actuació s’augmenten les opcions de pas per als vianants en una zona molt transitada pel parc Pere Crespí i per la proximitat de l‘IES José Ma. Parra.