ALZIRA INCREMENTA UN 16,7% EL PRESSUPOST EN OCUPACIÓ

En els pressupostos de l’Ajuntament d’Alzira per al 2017, la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació incrementa les seues assignacions fins abastar quasi 1.200.000 euros, més de 170.000 respecte 2016 (un 16,7% més), amb uns criteris generals que van estar consultats al si del Consell Econòmic i Social, que reuneix a les principals entitats socioeconòmiques de la ciutat, el passat 22 de desembre.

Segons ha manifestat el regidor de l’àrea, Ivan Martínez: «en el 2016 es va incrementar el pressupost d’IDEA en un 20%, amb més d’1 milió d’euros d’inversió, i per a enguany hi ha una altra destinació important que suma més d’1.194.618 euros. Cal destacar els 360.000 per al Pla d’Ocupació Juvenil (respecte dels 250.000 euros del 2016), els 130.000 per al Fem Ocupació (el renovat Pla Famílies), els 55.000 per al Viatge a l’Empleabilitat (el nou pla de formació i inserció laboral), així com es duplica el destinat a projectes europeus fins els 9.500 euros o els 15.000 orientats a Promoció Econòmica de distints sectors econòmics de la nostra ciutat i que fins al moment no hi havia partida pressupostària».

Així, tal i com ha declarat I. Martínez: «aquestos pressupostos del 2017 consoliden el canvi encetat en el 2015 de situar com una prioritat l’ocupació i tots els serveis que es presten des d’IDEA. Així mateix, en l’apartat de reorganització interna de l’Ajuntament, el departament de Promoció Econòmica, Treball i Comerç que conforma IDEA (l’Agència de Desenvolupament Local) passa a ser una àrea pròpia de l’Ajuntament. I és que cal incidir que, de cada euro invertit de recursos municipals en IDEA, hi ha un retorn a les arques públiques per mitjà d’ajudes i subvencions d’altres administracions en programes de formació i ocupació de més dos. La nostra voluntat és continuar treballant per fer front a la desocupació i tractar d’oferir oportunitats a la ciutadania amb tots els mitjans i recursos possibles, i bona mostra és l’augment de persones que s’han pogut beneficiar dels serveis prestats per l’ajuntament en aquesta àrea».