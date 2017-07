Alzira instal·la 8 desfibril·ladors en diversos edificis públics

8 desfibril·ladors semiautomàtics externs s’ubiquen en diverses instal·lacions municipals

Alzira, 9 de juny del 2017. L’Ajuntament d’Alzira ha instal·lat 8 desfibril·ladors semiautomàtics externs que s’ubicaran en diferents instal·lacions municipals: en la piscina municipal coberta, en els poliesportius, Gran Teatre, Casa de la Cultura, Trinquet , Policia Local (portàtil) o la CLAU.

Segons Ivan Martínez, regidor de Funció Pública i Organització: “L’Ajuntament d’Alzira, dins el seu pla per fer una ciutat i una organització saludable, ha instal·lat desfibril·ladors fixos i un altre mòbil, per a ús públic en cas emergència. De fet, quan hi ha una aturada cardíaca, un metge fent un massatge pot recuperar un 5% dels pacients, mentre que qualsevol persona amb un d’estos desfibril·ladors pot arribar a salvar el 75%. És per això que la formació per a utilitzar-los és importantíssima i s’han format a diverses treballadores i treballadors públics per a donar suport.”

Diego Gómez, alcalde d’Alzira, ha destacat que “la prioritat de l’Ajuntament són les persones. Per aixó, és primordial reaccionar ràpidament si es produeix un incident cardíac. Cada minut és essencial en la recuperació. Amb la instal·lació d’estos aparells ens convertim en una de les ciutats pioneres en aquest àmbit”.