Alzira llança la segona edició de calendaris

Alzira, 26 de desembre del 2017.- Els calendaris Alzira 2018, a la venda en el Muma, s’han esgotat en només una setmana. El passat 22 de desembre el Muma anunciava que ja s’havien venut en un temps rècord els 5.000 calendaris impresos.

Al llarg dels 21 anys que s’està imprimint, la quantitat destinada a la venda ha sigut sempre de 4.000 exemplars. Encara que enguany se n’han produït més, s’ha hagut d’encomanar una reedició de 1.000 exemplars, perquè tota la ciutadania interessada puga comprar-lo per un euro al Muma.

La distribució gratuïta reservada per a entitats, associacions i organismes públics estarà disponible per a poder recollir-los fins al proper 5 de gener. Posteriorment, si no han passat a per ells es posaran a la venda també.