Alzira millora la xarxa de clavegueram en el tram posterior de l’avinguda de Carcaixent

La Regidoria de Gestió Urbanística està realitzant treballs de millora per tal d’eliminar els vessaments de la xarxa de clavegueram en la zona de l’avinguda de Carcaixent, a l’altura del pont de Xàtiva i a les vivendes allí ubicades.

L’objectiu d’estes obres no és altre que millorar el sistema de clavegueram i resoldre el problema ocasionat pel col·lector unit al vessament d’aigües residuals que presenta la zona que aplega fins al barranc de la Casella. És per açò que l’empresa concessionària, Aguas de Valencia, està realitzant les actuacions oportunes per dotar tota la zona d’una nova estació de bombament, amb dos grups de motobomba i dos per tal de donar impuls a la xarxa de clavegueram municipal i enregistrar, al mateix temps, la canonada d’entrada i eixida del bombament. Tot amb un quadre de protecció i sistema d’avisos d’averies o problemes que puguen sorgir.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha assegurat al respecte: “Esta és una de les obres de més importància que s’han fet en l’avinguda de Carcaixent per tal de millorar el sistema d’aigües residuals i clavegueram després de comprovar els diversos problemes que ocasionava la mala disposició a conseqüència de la mala instal·lació que es va realitzar en el seu moment en la zona. Una inversió de 48.651,82 euros que aportaran a la zona, tant a les empreses, com als comerços i al veïnat, més comoditat i benestar”.