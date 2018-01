Alzira millora l’accessibilitat dins de la ciutat amb un projecte de rebaix de voreres

Connect on Linked in

18 de gener de 2018 – Un projecte d’accessibilitat amb 97 actuacions, en diferents carrers d’Alzira, facilitaran la mobilitat dels vianants per la ciutat, fent més còmode el trànsit diari per les diferents zones i barris.

Les esmentades actuacions consistixen en el rebaix de voreres dels encreuaments de carrers, per la qual cosa s’ha dividit la ciutat en cinc zones, donant inici per la zona 3 on estan situats els següents encreuaments: avinguda Josep Pau Margantoni amb els carrers Pere Pompili, Camilo Dolç, Mestre Moscardó, Vicente Pérez Pelufo, Teodoro Andreu i Ángel de Alcázar, carrer Dr. Llençol amb Camilo Dolç i, finalment, carrer Dr. Llençol, Santa Caterina i Pintor Teodoro Andreu.

Des del departament responsable es vol informar que estes obres, dividides en cinc zones, per esta raó, l’Ajuntament d’Alzira ha volgut informar els veïns i veïnes dels carrers afectats, per tal que estiguen assabentats de les actuacions que es realitzaran.

Segons declara Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, “ja fa temps que estem realitzant diferents actuacions de rebaix o ampliació de voreres i condicionament d’alguns carrers perquè els vianants puguen accedir caminant amb tota seguretat, però el que ens ocupa ara mateix és un projecte d’accessibilitat amb el rebaix de voreres d’encreuaments de carrers, actuacions que sens dubte farà més fàcil i còmode el trànsit dels vianants per la ciutat. Recordem que una de les prioritats d’este equip de govern és mirar primer per les persones i tindre una Alzira còmoda, actual i sostenible”.