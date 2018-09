Alzira participa en la construcció sostenible de la ‘PASSIVHAUSS’ del centre d’FP Luis Suñer

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, i l’agència municipal IDEA han visitat la construcció i supervisat el projecte ‘Passivhauss’ juntament amb l’equip directiu del Centre Integral Públic de Formació Professional Luis Suñer.

Aquesta ‘Passivhauss’ es tracta d’un edifici amb un nivell d’eficiència energètica elevat i amb materials reutilitzables i un eco-hort. L’Ajuntament d’Alzira va aprovar participar d’aquest projecte, el qual involucra a diverses entitats públiques, i pretén ser un punt de referència econòmicament sostenible, a més de contar amb un vessant innovador des del punt de vista educatiu, ambiental i social per a les especialitats de l’alumnat del centre de Formació Professional però també d’IDEA. El projecte té una durada de tres anys i l’Ajuntament d’Alzira es farà càrrec d’una tercera part del finançament, estimat en 29.000 euros.

El regidor de l’àrea, Ivan Martínez, ha assenyalat que “des d’IDEA i el CIPFP Luis Suñer estem desenvolupant accions conjuntes de formació, ocupació i projectes europeus. Des del 2016, dins el Pla juvenil Formació+Ocupació, un total de 28 joves desocupats/des estan realitzant contractes durant un any en l’Ajuntament que contemplen la formació complementària en diversos mòduls d’FP.

Igualment, el centre formatiu participa dels projectes europeus per a rebre voluntaris/àries europeus en les seues instal·lacions, així com en els projectes de mobilitat europea promoguts per IDEA. Enguany, el Viatge Juvenil a l’Empleabilitat, amb 250.000 euros de finançament del Ministeri d’Hisenda i Fons Social Europeu, ha ocupat 15 joves a l’atur en l’especialitat d’electromecànica, que s’ha fet de la mà de l’institut”.

El projecte es pot consultar al web: https://fpsostenible.wordpress.com/