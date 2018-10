Alzira participa al Focus Pime i Empreniment Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència municipal IDEA, ha participat en el Focus Pime i Empreniment Comunitat Valenciana 2018 que, en aquesta ocasió s’ha celebrat a Gandia els dies 22 i 23 d’octubre. Aquesta trobada és la més important adreçada a les pimes que es fa al nostre territori, de la mà de l’IVACE (Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial), i que ha contat amb més de 150 entitats i empreses col·laboradores i més de 80 ponents.

Per part de l’Ajuntament d’Alzira s’han coordinat a emprenedors i alumnes per a la seua assistència, amb prop d’un centenar assistents, i s’ha participat en la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, que agrupa a 12 municipis entre ells, Alzira. El regidor de l’àrea de Desenvolupament Econòmic va presentar algunes de les iniciatives innovadores fetes en matèria social i en treball per l’Ajuntament (Viatge a l’Empleabilitat o els contractes de “formació+ocupació”) així com de suport a emprenedors (targetes Emprén, 12 mesos 12 empreses, Crea una Idea al Mercat de la Vila, premis Coworking…) i projectes tecnològics i sostenibles com la Passiv Haus en l’institut Luis Suñer.

De la mateixa manera s’ha mostrat el projecte innovador de la nostra ciutat seleccionat per a participar amb l’Ajuntament en la Xarxa, la ‘Passive Shower’, que consisteix en un plat de dutxa que permet estalviar el 40% de l’energia necessària per escalfar l’aigua.