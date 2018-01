Alzira participa en la formació jove 2018 #RiberaenXarxa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Alzira, 17 de gener 2018.– L’Ajuntament d’Alzira, junt amb el de Benifaió, Carcaixent i la Pobla Llarga, organitza un any més el curs de monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil que s’emmarca dins de la formació jove 2018 #RiberaenXarxa i que està homologat per l’IVAJ. Un curs de 310 hores (una etapa lectiva de 150 i altra pràctica de 160 hores) que es fa de manera itinerant pels pobles organitzadors, dissabtes de matí, i té un preu de 150 euros. Té previst donar inici a finals del mes de gener.

“Es tracta d’una formació molt demandada, que en totes les edicions anteriors ha cobert la totalitat de les places oferides. El curs és necessari per a poder dedicar-se a l’educació en el temps lliure, tant a nivell professional com des del camp del voluntariat, en activitats com les escoles d’estiu, campaments, associacions… ” assegura Albert Furió, regidor de Joventut.

A més, s’oferixen diferents cursos de formació permanent:

– Prevenció del bullying en activitats de temps lliure infantil i juvenil, a la Pobla Llarga al mes de febrer, amb una duració de 20 hores i amb un preu de 30 euros.

– Manipulador/-a d’aliments, al mes de març a Alzira, amb una duració de 4 hores i un preu de 8 euros.

– Introducció al llenguatge de signes (FESORD), a dur a terme en el mes d’abril Carcaixent, amb una durada de 25 hores i un preu de 35 euros.

– Nous temps, nous jocs, al mes de maig a Alzira, amb una durada de 20 hores i un preu de 30 euros.

– Educador de menjador, que està previst per a novembre a Benifaió, amb una durada de 20 hores i un preu de 30 euros.

– Manipulador/a d’aliments, al mes de desembre a Benifaió, amb una durada de 4 hores i un preu de 8 euros.

Les persones interessades a participar en qualsevol d’estos cursos pot acudir al Centre d’Informació Juvenil d’Alzira, c/Escoles Pies, 4, cridar al telèfon 962 417 407 o enviar un correu electrònic a joventut@alzira.es. Les places són limitades.