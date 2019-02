Alzira participarà en la nova edició dels premis «Bon Govern» amb el programa de beques i mobilitats europees

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència municipal IDEA, participarà en la nova convocatòria dels premis ‘Bon Govern’ que atorga la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que agrupa a tots els ajuntaments valencians, amb la Generalitat Valenciana. Alzira ha presentat la seua candidatura pel seu programa de beques i mobilitats europeus, que ha suposat una inversió de 180.000 euros amb fons europeus i ha beneficiat 80 persones de la nostra ciutat, sent la segona ciutat, després de València, que més voluntaris i beneficiaris té.

Segons ha explicat Ivan Martínez, regidor responsable de l’Oficina de Projectes Europeus: “aquest programa té com a objectiu incrementar la formació, l’experiència en pràctiques laborals en altres països, així com la capacitació en altres idiomes comunitaris. Hi ha hagut una gran acollida entre els demandants d’ocupació i hem pogut passar, amb la creació de l’Oficina de Projectes Europeus en el 2016, de 90.000 euros de pressupost a més de 200.000 en el 2018, i de 35 persones beneficiades a més de 80. Més de la meitat de la inversió del Servei Valencià del Voluntariat de l’IVAJ el gestiona l’Ajuntament d’Alzira; i, en convocatòries com l’Erasmus+, hem estat sols dos ajuntaments valencians els que hem participat.”

Cal recordar que en el 2018 l’Ajuntament d’Alzira va ser reconegut com a premi ‘Bon Govern’ pel Viatge en l’Empleabilitat, el programa de formació i ocupació de la regidoria de Desenvolupament Econòmic i Treball, que va beneficiar 45 joves amb una beca per a aconseguir els certificats professionals en els itineraris de bar i restauració (homologant el restaurant municipal del Respirall), electromecànica (amb la col·laboració de l’institut de FP Luis Suñer) i serveis socials.