Alzira participarà junt a Cullera i Tavernes de la Valldigna en el projecte europeu ‘Urban Iniciative Actions’ per a crear un espai turístic conjunt

L’Ajuntament d’Alzira participa junt amb el de Cullera i Tavernes de la Valldigna en la convocatòria de projectes europeus ‘Urban Iniciative Actions’ amb una proposta de creació d’un espai turístic intel·ligent de forma conjunta. En aquesta edició poden participar els municipis de més de 50.000 habitants, o bé associacions de municipis que reunisquen aquestes condicions. Les iniciatives innovadores podran optar a 5 milions d’euros en tres anys (amb un finançament europeu del 80%).

Ivan Martínez, regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus ha incidit que “en els últims anys s’està fent un important esforç des de l’ajuntament per a obtindre també finançament europeu i en la col·laboració d’altres entitats i administracions. En aquest cas s’intenta posar en comú i compartir els recursos de les tres ciutats per fer un espai tecnològic per al turisme”. Fins d’ací el 31 de gener del 2019 es realitzaran diverses reunions per concretar la proposta i l’oferta que poden oferir els tres municipis.

Segons ha explicat Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni i Turisme: “amb aquesta convocatòria el que es persegueix aconseguir el segell SEGITTUR per a les tres ciutats, que es un distintiu per a aquells municipis que conten amb un pla d’acció per als nous turistes digitals, i d’aquesta manera posar en valor el nostre patromini històric, cultural i natural en l’era digital”.