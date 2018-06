Alzira posa en marxa l’escola de cuina d’IDEA al Respirall

Print This Post

Alzira, 11 de juny del 2018. L’Ajuntament d’Alzira, per mitjà de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència IDEA, ha posat en marxa l’Escola de Cuina en el restaurant municipal del Respirall. A hores d’ara, s’estan donant els cursos d’auxiliar de cafeteria i bar que acull a 15 alumnes becats, dins el marc del Viatge a l’Empleabilitat (el pla d’ocupació i formació finançat pel Fons Social Europeu amb 250.000 euros), i s’ha aconseguit l’homologació per poder realitzar cursos de restauració i hostaleria.

Segons ha expressat Ivan Martínez, regidor de l’àrea d’Ocupació: “des de l’Ajuntament d’Alzira estem creant més i millors oportunitats de treball per a les persones desocupades, en aquest cas vinculades a un sector econòmic important dins els serveis de la nostra ciutat com és el de cafeteries i restauració, atenent a més una llarga demanda dels xicotets empresaris. Estem posant en marxa noves especialitats per a formar a les persones que busquen un lloc de treball de forma pública i gratuïta. Aquest ha sigut un altre dels reptes d’aquest equip de govern que hem aconseguit. La intenció és fer del restaurant municipal del Respirall un referent d’inserció laboral però també d’un espai de formació i de qualitat”.