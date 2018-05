Alzira es prepara per a acollir una nova edició de la Biosfira

Print This Post

Enguany tindrà lloc del 18 al 20 de maig al Parc de l’Alquenència

El pròxim 18 de maig, el Parc de l’Alquenència d’Alzira acollirà la inauguració de la Biosfira. Una nova edició d’aquesta fira innovadora que comptarà amb 50 expositors i més de 80 activitats.

Hi haurà espais per a tallers, música i animació, meditació, ioga i pilates, ponències, i també un espai per als més menuts.

Així, la Biosfira, aquesta trobada per la sostenibilitat, es durà a terme fins al diumenge 20 de maig en un ambient lúdic-festiu del qual podrà participar qualsevol tipus de públic.