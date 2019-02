Alzira presenta, per tercer any consecutiu, el Voluntariat pel Valencià

Print This Post

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament d’Alzira i Escola Valenciana han presentat la campanya del Voluntariat pel Valencià, un projecte de participació lingüística que té per objectiu posar en contacte voluntaris que vulguen destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conversar amb persones que volen llançar-se a parlar en valencià.

Són moltes les persones que desitgen utilitzar el valencià per a comunicar-se i necessiten situacions reals de la vida per a fer-ho.

També les persones que aprenen valencià a les aules necessiten completar l’aprenentatge de la llengua oral. Voluntariat pel Valencià pot ajudar-los a superar la possible inseguretat que provoca l’ús d’una nova llengua.

És una manera de facilitar este contacte personal entre un parlant del valencià i una persona disposada a reforçar l’aprenentatge previ.

Esta iniciativa, a més de facilitar un interlocutor per poder conversar en valencià vol incidir en els hàbits lingüístics dels valencianoparlants i consolidar la idea que el valencià és i ha de ser “llengua d’acollida”.

L’acte va ser presentat per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, que va destacar “la importància de socialitzar el valencià a través de la societat civil en un projecte senzill per a normalitzar la nostra llengua”.

Vicent Moreno, mestre i expresident d’Escola Valenciana, va recalcar que “si hem d’aprendre la llengua cal perdre la por de parlar-la”.

I com a exemple ben il·lustratiu, Vicent Moreno va explicar el cas de Dariana Groza, coordinadora del Programa. Groza és romanesa d’origen i una mostra molt evident que el valencià “és una ferramenta ideal per a integrar els nouvinguts”.

Esta activista va recalcar en l’acte que “si no fem servir la nostra llengua tenim el risc que desaparega i, per això, jo estic compromesa amb l’impuls del Voluntariat”.

La professora Pura Santacreu va aportar el material que es farà servir en la campanya, el qual es compon d’un quadern d’activitats i d’un llibret en què deu escriptores valencianes aporten uns textos sobre diversos aspectes de la cultura valenciana.

Per la seua banda, el tècnic municipal del SERVAL, Jordi Giménez, va explicar el procés perquè la ciutadania pariticipe en el Voluntariat.

El Voluntariat pel Valencià d’Escola Valenciana es va crear l’any 2005 i, en estos 12 anys de bagatge, ha aconseguit posar en contacte prop de 23.000 voluntaris i voluntàries de 72 localitats diferents.

L’acte és de notable importància tant per a l’ensenyament i promoció del valencià com pel que suposa de projecte d’integració en la nostra societat, per a les persones que venen de fora d’Alzira i de la Comunitat Valenciana i que volen aprendre la cultura, costums i idioma propis dels valencians.