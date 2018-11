Alzira reconeix el treball dels fallers i entitats falleres

Connect on Linked in

Este cap de setmana s’ha fet entrega de les recompenses falleres on es reconeix el treball que tanta gent fa per les falles d’Alzira, des dels propis fallers fins a les entitats i gent de Junta Local Fallera. Es un dia de celebració per tota la historia que porten participant i treballant per la festa fallera.

A la celebració s’han atorgat les recompenses d’Or i Murta, les d’Or i Murta i Brillants i les honorífiques.

En total enguany s’han donat 17 màximes recompenses de brillants, 1 recompensa honorífica, 3 recompenses d’or a treballadors de la Junta Local Fallera i al voltant de 60 recompenses d’Or i Murta. entre totes elles cal destacar la insígnia d’or honorífica de Junta Local Fallera ha estat lliurada a la notaria Miguel Ildefonso Gallut Ortega i a Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes.

La gala tradicional ha tingut enguany una petita modificació d’ordre i una novetat.

L’acte faller es va celebrar al Gran Teatre de la ciutat.