Alzira reforça el tractament contra la processionària als espais públics

Alzira, 30 d’octubre de 2017. L’Ajuntament d’Alzira, a través de les regidories de Servicis Públics i Medi Ambient informa que esta setmana continuarà amb el pla de tractament contra la processionària del pi en els principals parcs de la ciutat i en el Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella.

El tractament es realitza per tal de donar continuïtat al que ja es va realitzar per mitjà de trampes de feromones al llarg dels mesos d’estiu. Enguany amb l’absència de pluges i temperatures elevades a la tardor, s’ha unit l’estat de debilitat dels arbres, la qual cosa previsiblement propiciarà l’augment de la incidència de la plaga, si no es realitzen estos tractaments preventius.

Els mètodes que utilitzarà l’Ajuntament seran la fumigació per mitjà de Bacillus thurigiensis, al Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella, i l’endoteràpia o injecció directa d’abamectina al tronc, en els parcs públics.

Ambdós mètodes són de molt baixa incidència mediambiental, i l’època adequada d’aplicació és octubre i novembre.

La processionària constituïx una de les plagues més importants de les pinedes mediterrànies. D’una banda, les orugues s’alimenten de les acícules dels pins, amb el perill de provocar un debilitament extrem i la seua mort. D’altra banda, té efecte sobre les persones i animals de companyia, ja que poden provocar importants reaccions al•lèrgiques al contacte.

Des de l’Ajuntament es recomana l’aplicació d’estos tractaments als propietaris de parcel•les on existisquen antecedents de presència de processionària, per a evitar els problemes esmentats.