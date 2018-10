Alzira retira més de 37.000 quilos d’escombralls i enderrocs d’abocaments il·legals

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira ha retirat esta setmana 37.320 quilos d’enderrocs d’abocaments il·legals situats en diferents zones.

L’àrea de Gestió Urbanística, ha atés diverses denúncies presentades per veïns de la nostra ciutat, en les zones del Polígon de Carrefour, Polígon de la ITV, Pont de l’Estret, Pavelló Pere Puig, Polígon del carrer Benicull, Polígon d’Alzicoop, etc.

Des de l’Ajuntament creiem necessari advertir que l’abocament d’enderrocs, trastos i brosses en la via pública i, especialment en zones protegides, està penalitzat amb multes de fins a 3000 euros.

Des de l’àrea municipal de Neteja i Recollida de Residus, que dirigix l’edil Fernando Pascual, es comunica que el servei municipal de recollida de trastos funciona durant tot l’any. Aquells veïns i veïnes que necessiten retirar objectes o algun tipus de material, poden informar-se cridant al telèfon 962 41 74 54.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística ha declarat al respecte: “Davant d’estes accions, volem demanar la màxima col·laboració de la ciutadania, per evitar que imatges lamentables d’abocaments incontrolats i irresponsables amb el medi ambient continuen realitzant-se sense control, ja que genera un impacte visual negatiu a més d’antihigiènic i mediambiental en el municipi. Valorem que la nostra ciutat és la nostra casa, és l’entorn en què vivim cada dia, i l’hem de cuidar com a part nostra”.

“Des de l’Ajuntament s’han realitzat diferents campanyes de conscienciació per tal d’evitar els abocaments incontrolats, un mal que afecta a Alzira i a molts municipis. És un problema d’educació i de falta de respecte al veïnatge i a la naturalesa, ja que els ciutadans compten amb serveis i mitjans per a desfer-se dels trastos i de les brosses que no volen”, conclou l’edil Fernando Pascual.