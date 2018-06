Alzira s’ha oferit com a ciutat d’acollida per als refugiats de l’Aquarius

Print This Post

L’Ajuntament disposa de dos immobles per a acollir a 6 immigrants

Alzira s’ha declarat ciutat d’acollida de cara a la pròxima arribada de l’embarcació d’immigrants Aquarius a València. Diego Gómez, alcalde de la localitat, ha explicat que ja ho tenen tot preparat per tal d’intervenir quan siga necessari.

L’alcalde ha puntualitzat que la ciutat està a l’espera de les polítiques d’actuació per part de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la Generalitat. Tal com ha explicat Diego Gómez, una vegada apleguen els refugiats a la capital, les dos entitats faran un balanç de les diferents categories, com poden ser dones embarassades, famílies amb xiquets, entre altres, amb les que posteriorment es realitzarà l’assignació de localitats.