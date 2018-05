Alzira sol•licitat més d’1.220.000 euros per a la realització de sis tallers d’ocupació d’un any que beneficiaran a 60 persones aturades

Print This Post

Alzira, 14 de maig del 2018. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència municipal IDEA, ha sol•licitat a la Conselleria d’Economia Sostenible un total d’1.221.500 euros per a la realització de sis tallers d’ocupació durant 2018 amb una durada de 12 mesos. Els tallers d’ocupació permeten la formació més un contracte de treball per a persones a l’atur de llarga durada, que podran beneficiar a 60 persones.

Segons ha explicat Ivan Martínez, regidor de l’àrea: “partíem en el 2015 de cap taller d’ocupació aprovat. En l’actualitat, s’han dut a terme en el 2017 un total de quatre; per al 2018 preveiem la posada en marxa de sis i amb una durada de 12 mesos. Es tracta del projecte més ambiciós per fer front a l’atur que s’ha realitzat mai des de l’Ajuntament d’Alzira”.

La regidoria i IDEA han sol•licitat, d’un costat, la realització de tres tallers d’ocupació t’Estime per a formar a 30 persones desocupades inscrites a les oficines del SERVEF en tres itineraris (repoblacions forestals, telefonades de teleassistència i atenció sociosanitària a persones a domicili) amb una inversió de 622.000 euros. D’un altre, també s’ha sol•licitat dins el programa t’Avalem la realització d’uns altres tres tallers, per a 30 alumnes més, amb contractes d’un any en altres tres itineraris: manteniment de zones verdes, gestió administrativa i gestió de la informació, amb un cost estimat de 599.500 euros.