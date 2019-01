Alzira substituïx els contenidors específics per a xiclets per uns nous reciclables

Connect on Linked in

A l’estiu de 2017 Alzira va instal·lar uns 20 contenidors especials per a xiclets en diferents punts de la ciutat, amb la idea inicial d’arreplegar-los de manera selectiva i així aconseguir que la gent prenga consciencia al mateix temps que es col·labora per obtindre una ciutat més neta sense la incomoditat de trobar-se a terra un xicle i xafar-lo.

Una idea original i innovadora que va nàixer des de la Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira i que es va convertir en realitat amb la col·laboració de l’empresa Nemain Levante que va realitzar el disseny inicial, per la qual cosa Alzira va ser la primera ciutat del territori espanyol a posar esta mesura als seus carrers. I una volta passat el temps, l’empresa col·laboradora i la Regidoria de Gestió Urbanística han donat un pas més enllà.

Estos nous contenidors per a xiclets han sigut substituïts per uns altres nous totalment reciclables que, una vegada plens, es retiraran i seran enviats a l’empresa, SALTECO, que s’encarregarà de reciclar tant el material com la goma de mastegar, per a fabricar altres elements.

Cal recordar que a Espanya es consumix una mitjana de tres quilos de xiclet per habitant. Un xiclet en el sòl tarda de mitjana cinc anys a degradar-se i en este temps és capaç d’acumular uns 50.000 gèrmens.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, vol agrair a l’empresa col·laboradora la tasca realitzada: “Estem molt satisfets pel resultat dels nous contenidors ja que faciliten el reciclatge també d’este material i en esta ocasió, la substitució de les 20 papereres especials per a xiclets no han ocasionat cap cost econòmic per a l’Ajuntament, ja que ha sigut l’empresa Nemein la que s’ha fet càrrec d’esta despesa”.