Alzira tindrà un prat verd d’11.000 m² de superfície al costat del passeig fluvial dedicat activitats d’oci

7 d’agost de 2017:_ Per tal de potenciar els voltants del riu Xúquer, l’Ajuntament d’Alzira te previst crear un gran espai sostenible de gespa natural per a gaudir de la natura i d’activitats lúdiques. Un prat d’11.000 m², vora el passeig fluvial, serà l’entorn adequat perquè la ciutadania disfrute d’un lloc per a les activitats d’oci com jocs, lectura, passejar, etc.

A hores d’ara està treballant-se en la neteja de la parcel·la i la instal·lació de canonades per al reg de forma sostenible, ja que l’objectiu es posar en valor els espais verds a la ciutat i, en este cas, també poder parlar de sostenibilitat, aleshores es va decidir que el projecte incloguera un pou en la zona que regara el nou jardí, les zones verdes de Tulell i àrees de la rodalia.

Des de la Regidoria de Gestió Urbanística tenen previst eliminar uns 18.000 m² de jardins menuts amb gespa natural, repartits per la ciutat, per a crear l’espai verd del passeig fluvial, per tal d’estalviar-se una despesa econòmica i aprofitar els recursos i mitjans a l’abast de d’Ajuntament.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, està convençut que “esta nova zona verda augmenta en molt la possibilitat que els alzirenys i alzirenyes disfruten d’entorns agradables i tranquils dins del nucli urbà. És important abastir d’espais verds la ciutat, fer-la més actual, dinàmica i sobretot, sostenible. Per tant, decidírem que la millor manera, i la més econòmica, era recuperar gespa de certs punts de la ciutat, que no són destacables o tan importants i unir-los en un únic punt, en este cas el prat de Tulell. Al mateix temps, la creació d’un pou que regue tota la zona estalviarà de manera considerable en la nostra economia, ja que a hores d’ara està regant-se amb aigua de la potabilitzadora. És indiscutible que anem cap a una Alzira canviant i moderna.