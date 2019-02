Alzira, única població de la Ribera Alta amb un punt de recàrrega d’energia de vehicles elèctrics gratuït

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tal com va anunciar la Regidoria de Gestió Urbanística, una volta instal·lat el punt de càrrega d’energia de vehicles elèctrics, a partir d’ara ja es pot fer ús d’este servei ubicat a la plaça del Regne d’Alzira.

Perquè els usuaris el puguen fer servir, cal sol·licitar una targeta que serà proporcionada gratuïtament tant al pàrquing de la plaça Major (espai comú del carrer Sant Vicent, Tinent Boscà i plaça Major) com a la tercera planta de l’Ajuntament d’Alzira, àrea de Projectes i Infraestructures. Esta servirà per fer totes les recàrregues oportunes sense cap cost. Al mateix punt de subministrament d’energia, els usuaris disposen d’un cartell d’instruccions per tal de realitzar tots els passos correctament.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, vol recordar que Alzira és una ciutat de grans canvis i que camina cap al futur de la mà de la tecnologia però també de la sostenibilitat: “Som conscients que hem d’adaptar-nos a les noves èpoques, a les noves tecnologies i en conseqüència als nous canvis que es presenten. Alzira ja disposa d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics que està en funcionament, i no hem d’oblidar que la tendència és que a poc a poc, la societat vaja adquerint vehicles respectuosos amb el medi ambient. Alzira ja ha començat el camí amb la instal·lació del primer punt de recàrrega a la plaça del Regne i estic segur que en vindran més”.