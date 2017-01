Amb la finalitat de seguir dotant de servicis la nostra ciutat s’està treballant per tal de fer realitat el primer parc caní d’Alzira.

Les instal·lacions per a l’entreteniment de les mascotes domèstiques estaran ubicades al carrer Rugló i comptaran amb aparells homologats on els gossos podran realitzar un complet circuit d’activitats, així com amb un pipican.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha declarat que “davant les peticions de crear a la nostra ciutat este tipus de parc per als gossos hem considerat necessari posar-nos a treballar per tal d’aconseguir tindre’l, ja que un dels objectius del govern municipal és escoltar els suggeriments del veïnat per tal de fer possible cada petició que estiga al nostre abast”.

Abans que finalitze esta legislatura s’estudiarà la creació d’altres parcs d’estes característiques en altres punts de la ciutat, per tal que les mascotes disposen de llocs adequats on poder estar solts.

Des de la Regidoria de Gestió Urbanística es demana als propietaris dels gossos que es realitze un bon ús dels aparells per tal de preservar-los i mantindre en òptimes condicions este parc caní.

Alzira, 4 de gener de 2017