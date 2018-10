Amigó i Bort presenten el projecte ‘Per l’Horta Nord en bici 10.0’ a Albalat dels Sorells

Connect on Linked in

El projecte ‘Per l’Horta Nord en bici 10.0’ que impulsa l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València connectarà 10 municipis de la comarca a través d’una xarxa de vies per a ciclistes i vianants de més de 75 kilòmetres.

Aquesta iniciativa, que fomenta la mobilitat sostenible amb la bicicleta com a protagonista, s’ha presentat a Albalat dels Sorells amb l’assistència de la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, i els alcaldes i alcaldesses d’Albalat dels Sorells, Meliana, Foios, Albuixech, Emperador, Massalfassar, Museros, Massamagrell, La Pobla de Farnals i Rafelbunyol.

Segons Amigó, l’Horta Nord es troba en un punt de partida immillorable per a cosir una veritable xarxa no motoritzada que no estarà basada en grans obres sinó en infraestructures ja existents, en xicotetes actuacions per unir carrils bicis, camins rurals i vies verdes amb una senyalització i filosofia comú.

El projecte compta amb un Pla Estratègic que conforma un document de partida i un full de ruta per a la concreció de les distintes parts del projecte. ‘Per l’Horta Nord en bici’ compta també amb una comissió de treball permanent, formada per la Diputació i els deu municipis inicials, que es reuneix cada mes per planificar les distintes accions del projecte i el seu seguiment.

Hi havien molts trams de carril bici que no arribaven a cap lloc.

La iniciativa ‘Per l’Horta Nord en bici’ té el seu origen en la campanya de mobilització ciutadana ‘A la mar en bici’ que als últims anys, a través de les seues bicifestacions, ha defès la recuperació de la connexió de les localitats de la comarca amb el litoral que es va interrompre amb la construcció de la carretera V-21.

El projecte posterior ‘Camins a la mar’ va recollir aquestes demandes en una iniciativa que varen impulsar alguns dels municipis que ara formen part de la Xarxa per l’Horta Nord en bici. Aquest pla i el treball conjunt amb la Diputació de València han permés la realització del nou projecte.