Amparo Pérez rebrà enguany la Insígnia d’Igualtat

Va ser la primera dona presidenta de la Societat Musical d’Alzira

La Junta de Govern, a proposta unànime de la Comissió Interdepartamental per a la Política d’Igualtat Municipal (COPIM) de l’Ajuntament d’Alzira, ha acordat que la Insígnia de la Igualtat de 2019 siga per a Amparo Pérez Pellicer, per haver sigut la primera dona a ser presidenta de la Societat Musical d’Alzira, la primera institució cultural de la ciutat i que ha celebrat el 50 aniversari.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Marina Mir, seran els encarregats d’imposar-li la Insígnia de la Igualtat a Amparo Pérez Pellicer, en un acte que se celebrarà el dimecres 6 de març al Saló de Plens de l’Ajuntament.

La Insígnia d’Igualtat de l’Ajuntament és una distinció que es concedix amb motiu del 8 de març, Dia Internacional pels Drets de les Dones, com a reconeixement a una dona, un home, una associació o una institució que per la seua trajectòria s’haja distingit pel foment de la igualtat de dones i hòmens, per la lluita contra les discriminacions per motiu de sexe i per fer efectiva la igualtat. Així com per promoure la participació de les dones en qualsevol àmbit, per la seua significativa aportació en l’eradicació dels estereotips sexistes; en definitiva, per haver contribuït de manera destacada a la construcció d’un món més igualitari.

Amparo Pérez Pellicer va nàixer l’any 1958 a Alzira i va estudiar música a l’Escola de la Societat Musical d’Alzira i va pertànyer a la Banda Simfònica, amb el saxofon des de l’any 1975 fins al 1988, baix la direcció de Francisco Hernández Guirado. Esta alzirenya també és llicenciada en Geografia i Història.

Membre de la Junta Directiva i col·laboradora amb la SMA des de 2000 fins al 2015, va ser presidenta de la Societat Musical –la primera dels 50 anys d’existència d’esta institució– des de 2006 fins a 2009. Amparo Pérez, junt amb als seus fills, els dos professionals de la música (Patricio, professor de la Banda Municipal de Barcelona i Nacho, professor de l’Orquestra de València) i el seu germà músic militar professional, formen una gran família musical, inclús son pare va ser directiu de la SMA.

Durant el seu mandat la Banda Simfònica va obtindre primers premis als certàmens d’Altea, Campo de Criptana i Torrevella.

En l’actualitat, esta alzirenya defensora de la igualtat dirigix una empresa de comerç a l’engròs de fruites i verdures. També és aficionada al teatre i participa d’este art al grup Volem Teatre.