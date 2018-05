Les AMPAS d’Almussafes animen a dir “No a l’alcohol i a les drogues”

Connect on Linked in

La sala de conferències del Centre Cultural ha acollit una xarrada informativa centrada en els riscos derivats del consum, que ha reunit principalment pares i mares

Almussafes, a 31 de maig de 2018. Les Associacions de Mares i Pares dels centres educatius d’Almussafes, IES, Pontet i Almassaf aposten per la prevenció de l’abús dels estupefaents com la millor estratègia per a evitar addiccions entre els adolescents. De fet, les tres entitats han convocat la xarrada “Digues no a l’alcohol i a les drogues” que s’ha celebrat a les 18 hores d’esta mateixa vesprada en la sala de conferències del Centre Cultural i que ha comptat amb Javier Muñoz, tinent de la Guàrdia Civil d’Almussafes, i Àngels López, forense del Laboratori de Toxicologia de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València , com a ponents.

El consum primerenc d’estupefaents augmenta les possibilitats que una persona desenrotlle una addicció. Per tant, la prevenció de l’ús de drogues o alcohol entre els jóvens pot marcar una gran diferència en la reducció d’estos riscos i precisament davall esta premissa les AMPAS de l’IES Almussafes i dels centres d’infantil i primària Almassaf i Pontet han impulsat una sessió informativa oberta a tots els públics, amb el títol “Digues no a l’alcohol i a les drogues”.

Javier Muñoz, tinent del Quarter de la Guàrdia Civil d’Almussafes, ha iniciat la ponència aclarint conceptes com la dependència, la tolerància, la síndrome d’abstinència i la sobredosi, a més de diferenciar les drogues legals de les il·legals. La segona part de la seua intervenció s’ha centrat en les conseqüències administratives i penals del consum i la tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques i les seues corresponents sancions. L’edat d’inici del consum de drogues il·legals, que sol tindre la seua major zona de risc en l’adolescència, i les principals motivacions causants d’este resultat també han focalitzat part de la xarrada.

Per la seua banda, la forense Àngels López ha explicat la tipologia de les drogues, sent l’alcohol, el tabac i el cànnabis les més consumides, a més de detallar els negatius efectes sobre l’organisme resultants d’experimentar amb estes substàncies, atés que a eixes edats poden pertorbar la funció cerebral en àrees crítiques com la motivació, la memòria, l’aprenentatge, el juí i el control del comportament i com a conseqüència d’això deriven problemes familiars, de salut, socials i inclús de baix rendiment acadèmic.