Andrea Galiana i Zaida Fandos, elegides Falleres Majors de Sueca 2019

Sueca, 18/05/2018.Sueca ja coneix les seues noves Falleres Majors. Ahir per la vesprada va tindre lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Sueca l’elecció de les que seran les màximes representants de les festes falleres de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes per a 2019. El sorteig va designar que Zaida Fandos Gorris serà la nova Fallera Major i la xiqueta Andrea Galiana Gorris, la Fallera Major Infantil, càrrec que es recupera després de trenta-un anys. I com que la sort és capritxosa, es va donar la casualitat de que les dos són cosines i enguany han sigut Falleres Majors de la mateixa comissió fallera, la de l’Avinguda 18 de Juliol.

L’acte, que va estar molt concorregut, va estar presidit per l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, qui també és presidenta nata de la Junta Local Fallera (JLF); el president executiu de la JLF, Bernardo Garrigós; i els presidents de les entitats locals menors del Perelló, Andrés Fernández, i del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime. També col·laboraren en l’acte la Fallera Major de Sueca 2018, Tània Sáez López, i la seua Cort d’honor; a més de les Falleres Majors Infantils de Sueca dels anys 1986, Isabel Serra Roselló, i 1987, Inmaculada Ortells Rodenes; membres de la corporació municipal; el delegat de juntes locals de la Junta Central de València, Ferran Martínez, i els representants de les setze comissions de Sueca, El Perelló i el Mareny de Barraquetes.

L’assemblea extraordinària va començar llegint el nom de les candidates a Fallera Major Infantil de Sueca 2019: les xiquetes Andrea Galiana Gorris, presentada per la Falla Av. 18 de Juliol; i Andrea Peiró Martínez, presentada per la Falla Bernat Aliño; i d’acord amb les bases de l’elecció es va procedir a realitzar el sorteig.

Actuaren com a mans innocents les dues úniques falleres majors infantils que fins a la data havia tingut la ciutat de Sueca, sent Inma Ortells -FMI 1987- l’encarregada d’extraure el nom de l’elegida, i resultant afortunada la xiqueta Andrea Galiana Gorris. L’alcaldessa de Sueca va procedir a comunicar-li telefònicament la notícia.

A continuació, la secretària de la Junta, Lorena Sendra, va fer lectura de les candidates presentades a Fallera Major de Sueca 2019: Montse Garrigós Máñez, presentada per la Falla Sucro; Cristina Borràs Juan, presentada per la Falla Plaça de l’Ajuntament; Clara Boix Marqués, presentada per la Falla Plaça Cervantes; i Zaida Fandos Gorris, presentada per la Falla Av. 18 de Juliol; i d’acord amb les bases de l’elecció es va procedir a realitzar el sorteig. En este cas fou Tània Sáez -FM 2018- l’encarregada d’extraure el nom de l’elegida, sent Zaida Fandos Gorris en qui va recaure l’honor. L’alcaldessa i presidenta nata de la JLF també va ser l’encarregada de comunicar via telefònica la notícia a l’afortunada.

L’acte va finalitzar amb unes paraules de l’alcaldessa, felicitant, en nom del poble de Sueca a les dos joves pel seu càrrec.

Posteriorment, l’alcaldessa, els representants de la JLF i la Fallera Major 2018 i Cort d’honor es van traslladar al domicili de les noves Falleres Majors per a comunicar-los personalment la seua elecció i fer-los entrega d’un ram de flors. “Si ja és un goig poder representar al meu municipi com a Fallera Major, la felicitat és doble perquè vaig a compartir eixa vivència al costat de la meua cosina”, va expressar la nova Fallera Major, Zaida Fandos, en referència a una emocionada Fallera Major Infantil, la xiqueta Andrea Galiana.