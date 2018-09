Andrés Fernández, Alcalde del Perelló, sí se presenta a la reelecció.

Print This Post

Assegura que necessita els pròxims quatre anys per a complir els seus objectius

Pareix que corren rumors de que l’Alcalde del Perelló del Pspv-Psoe Andrés Fernández renuncia a la reelecció. Hem parlat en Fernández i assegura que això no és cert.

L’Alcalde de l’Entitat Local Menor del Perelló, vol aconseguir la seua meta, aconseguir la millor qualitat de vida possible, cobrint totes les necessitats socials i segons ell, encara li queden coses per fer.

Fernández sí se va a tornar a presentar per a la reelecció d’Alcalde pel PSPV-PSOE ja que necessita eixos 4 anys per a fer varies coses i projectes que li falten

Per a Andrés Fernández el més important és la seua població i per això repetix de nou, que sí se presenta de nou per a la reelecció d’alcalde.

La seua idea és quedar-se i complir el seu objectiu.