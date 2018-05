Aniversari del Centre Cultural Islàmic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El Centre Cultural Islàmic La Pau va celebrar dissabte el seu tercer aniversari amb una jornada de portes obertes al poble de l’Alcúdia.

La Festa de la interculturalitat, com la va definir l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, en el seu parlament, va omplir la mesquita alcudiana de “persones de bona voluntat que creuen, que creiem, -afegia Salom- que la convivència entre persones amb bagatges culturals distints és perfectament possible i, sobretot, desitjable”.

En eixa mateixa línia van anar tots els parlaments de la jornada, organitzada per a commemorar el tercer aniversari de la inauguració del centre, que tants esforços els va costar bastir a la comunitat musulmana de l’Alcúdia i del qual obrien les portes a tot el veïnat.

La part institucional de la celebració va començar amb la recitació d’uns versos de l’Alcorà a càrrec de l’imam de la mesquita de Manises, Mustafa Mabchouri, que va obrir un acte senzill i acollidor, conduït per Miluda Fellous, una veïna coneguda i estimada en el poble, en el qual va parlar en primer lloc Mohamed Alga, President de l’Associació La Pau de L’Alcúdia, qui va donar la benvinguda a tots i totes les assistents i va agrair l’acollida del poble de l’Alcúdia a l’associació i al centre cultural.

Tot seguit va parlar Andreu Salom, qui va recordar que l’Alcúdia és un poble d’acollida i profundament democràtic i sensible amb aquelles persones que han hagut d’abandonar les seues llars per a cercar un millor destí. “No és de l’Alcúdia només qui ha nascut a l’Alcúdia, sinó qui ha aportat part de si mateix per a engrandir este poble”

El tercer parlament va ser el de Mohamed Yasin Khadim, representant de la Federació Musulmana de la Comunitat Valenciana. Llicenciat en estudis àrabs i islàmics y màster en docència per la Universitat d’Alacant, membre actiu en diferents associacions culturals.

Finalment va intervindre Chaima Tamasna: Representant de l’Organització Nacional per al Diàleg y la Participació, estudiant de fisioteràpia en la Universitat de Valencia, i membre activa de diferents associacions cíviques i culturals.

Dolços, te, tallers i exposició de fotos

A l’exterior de la mesquita, una haima amb dolços típics i te esperaven a tots els assistents, autèntiques delícies fetes per les dones en els dies abans de la festa per a compartir-les amb el veïnat de l’Alcúdia, que van ser molt celebrades.

Però menjar i beure, que és important, no era la única manera d’acostar-se a la cultura islàmica, hi havia un taller de pinta-cares per als xiquets i xiquetes, un de fer tatuatges amb henna, que va tindre molt d’èxit, i també va haver multitud de veïns i veïnes que es van endur a casa el seu nom escrit en àrab.

Així mateix, hi havia una exposició de fotos de la inauguració del Centre Cultural Islàmic La Pau i del dia a dia de l’associació.

En definitiva, un matí festiu de convivència intercultural i intergeneracional, que va permetre fotografies com esta, en què vam poder reunir els alumnes alcudians d’origen marroquí del col·legi Batallar amb el director del centre i altres membres de de la comunitat educativa.