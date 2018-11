Anna Moner Guanya el Ciutat d’Alzira de Novel·la

Connect on Linked in

Lourdes Toledo guanya en assaig, Alba Fluixà en poesia i David González Jara en divulgació científica

La ciutat alzirenya ha celebrat el 30 aniversari dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

L’escriptora i artista plàstica Anna Moner és la guanyadora del XXX Premi de Novel•la Ciutat d’Alzira amb La mirada de vidre. El XXIV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General ha sigut per a David González Jara per Las moléculas de la vida, presentat originalment en castellà; el XX Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta l’ha guanyat Lourdes Toledo per Amèrica endins, i el XIII Premi de Poesia Ibn Hafaja ha distingit Alba Fluixà per Galeria d’incerteses.

Els guanyadors de les diverses modalitats van recollir la nit del divendres 9 de novembre el trofeu dissenyat per Manuel Boix durant el transcurs del sopar dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. L’acte va ser conduït per la periodista Maria Fuster i va comptar amb l’actuació del grup valencià Urbàlia Rurana.

A l’acte van assistir vora 800 persones, entre les quals cal destacar el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el conseller d’Educació, Vicent Marzà; l’alcalde de València, Joan Ribó, el diputat de cultura, Xavier Rius, nombrosos representants polítics de diversos municipis del nostre territori i representants del Consell i la Diputació, membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i del Consell Valencià de Cultura, a més d’altres líders polítics i representants dels principals sindicats i entitats com Escola Valenciana.

A aquesta edició s’havien presentat un total de 242 originals que optaven a una dotació global de 72.000 €. Xifra que marca un rècord històric de participació.